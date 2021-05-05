ABD’de bir kadın uçakta doğum yaptı

ABD’de bir kadın uçakta doğum yaptı

Hamile olduğunu bilmeyen bir kadın, Salt Lake City'den Hawaii'ye yaptığı uçuşta doğum yaptı. Anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ABD’de bir kadın, Salt Lake City’den Hawaii’ye gitmek üzere uçağa bindi.

Uçak kalktıktan sonra kadının, doğum sancıları başladı. Şans eseri uçakta bulunan doktor ve hemşireler kadının doğum yapmasına yardımcı oldu.

29 haftalık bebek, yolcuların şaşkınlığı içinde başarılı bir şekilde dünyaya geldi.

DOKTORLAR VE HEMŞİRELER YARATICILIKLARINI KULLANDI

Göbek bağını kesmek için ayakkabı bağları, bebeğin kalp atış hızını izlemek için ise bir akıllı saat kullanıldı.

Uçakta yaşanan doğum heyecanının sosyal medya uygulaması TikTok'a yüklenmesi ile bu hikaye kısa sürede viral oldu.

Hamile olduğunu bilmeyen kadın uçakta doğum yaptı VİDEO

HAMİLELİĞİNİ BİLMİYORDU

Anne ve unutulmayacak bir dünyaya geliş öyküsü olan sürpriz bebek Raymond, uçak Hawaii'ye iner inmez hastaneye kaldırıldı.

Anne ve bebeğinin durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Bebeğin babası Ethan Magalei olayı “mucize” diye nitelerken, annenin hamile uçağa binmesi eleştirilerine ise eşinin hamile olduğunu bilmediği yanıtını verdi.