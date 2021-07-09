ABD'de bir kişi kilisenin çatısındaki haçları yakmaya çalıştı

ABD'de üzerinde şort ve çorapları olan bir kişi, tırmandığı kilisenin çatısında bulunan haçları yakmak istedi. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde ilginç bir olay yaşandı.

KİLİSENİN ÇATISINDAKİ HAÇLARI YAKMAYA ÇALIŞTI

Üzerinde sadece şort ve çorap olan kimliği belirsiz bir şahıs, Boyle Heights bölgesinde yer alan bir kilisenin çatısına çıkarak, çatıda bulunan haçları yakmaya çalıştı.

BAŞARISIZ KUNDAKÇI, ÇATIDAN ÇATIYA ATLAYARAK POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Fakat haçların yanmamasının ardından çabaları sonuçsuz kalan kundakçı, polis ekiplerini olay yerine gelmesi üzerine çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalıştı. O anlarda kendisini helikopter ile takip altına alan polis ekiplerinden kaçmak için canını tehlikeye atan kundakçı, neredeyse çatılardan aşağı düşme noktasına gelmesine rağmen durmak bilmedi.

ABD'de bir şahıs, kilisenin çatısındaki haçları yakmaya çalıştı VİDEO

KUNDAKÇI YAKALANDI

Son olarak bir elektrik hattını yakalayarak karşı binaya atlamayı deneyen zanlı, atlamayı başaramayacağını fark etmesinin ardından pes etti. Daha sonra kundakçı, kısa süre sonra bir binanın dışında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

POLİS ARAŞTIRIYOR

Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada, kundakçının haçları yakmaya çalışma nedeninin akıl hastalığı mı, yoksa herhangi bir maddenin etkisi altında mı olduğunun henüz belirlenemediği ifade edildi. Kundakçının haçları yakmaya ve polisten kaçmaya çalıştığı anlar ise polis helikopterinin kameralarına anbean yansıdı.