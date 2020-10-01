ABD'de cenaze evine silahlı saldırı: 7 yaralı

Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentindeki bir cenaze evine silahlı saldırı düzenlendi. Cenaze evinin önünden geçen bir araçtan açılan ateşte 7 kişi yaralandı.

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde bir cenaze evine silahlı saldırı gerçekleşti.

Yerel televizyon kanallarının haberine göre, saldırı öğlen saatlerinde Serenity Cenaze Evinde onlarca kişinin bulunduğu bir ortamda yaşandı.

Yetkililer, saldırıda yaşları 24 ile 48 arasında kadın ve erkeklerden oluşan 7 kişinin vurulduğunu ve en yakın hastanelere kaldırıldıklarını aktardı.

EVİN ÖNÜNDEN GEÇEN BİR ARAÇTAN KURŞUN YAĞDIRILDI

Milwaukee Belediye Başkanı Tom Barrett, yerel kanallara yaptığı açıklamada, saldırının cenaze evinin önünden geçen bir araçtan yapıldığı bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.