Euro
15.48
-0.02%
Dolar
13.54
0.02%
Altın
798.43
0.04%
Borsa
2043
1.78%
Bitcoin
603.321
0.47%
BTXN Coin
33.45
5.28%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 4 C

    ABD’de çok sayıda okula yönelik bomba ihbarı asılsız çıktı

    ABD’nin başkenti Washington DC’de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.
    • İHA
    • 10.02.2022 - 02:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD’de çok sayıda okula yönelik bomba ihbarı asılsız çıktı

    ABD’nin başkenti Washington DC’de çok sayıda okul yapılan bomba ihbarlarının ardından tahliye edilmişti.

    BOMBA İHBARLARI ASILSIZ ÇIKTI

    Columbia Devlet Okulları Bölgesi (DCPS) ve DC Charter Okulları dahil olmak üzere başkentte çok sayıda okulun tahliye edildiğinin duyurulmasından yaklaşık 80 dakika sonra bomba ihbarlarının asılsız olduğu tespit edildi.

    Washington Metropolitan Polis Departmanı (MPD) tarafından yapılan açıklamada, okulların her birinin arandığı ve hiçbir tehlikeli maddenin bulunamadığı duyuruldu.

    ABD’de çok sayıda okula yönelik bomba ihbarı asılsız çıktı #1

    ABD’de çok sayıda okula yönelik bomba ihbarı asılsız çıktı #2

    ABD’de çok sayıda okula yönelik bomba ihbarı asılsız çıktı #3


    Görüş Bildir