ABD'de çöpe atılan biletten 1 milyon dolar çıktı

Yaşadıkları karşısında gözyaşlarına boğulduğunu belirten biletin sahibi Fiega, paranın bir kısmını jest olarak mağazaya verdi.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kadın tarafından alınan ve daha sonra çöpe atılan biletten yüklü miktarda para çıktı.

Associated Press'in haberine göre, Lea Rose Fiega, 30 dolara kazı kazan bileti satın aldı.

"KAZANDIRACAK GİBİ GÖRÜNMÜYORDU"

Fiega, "Acelem vardı, öğle yemeğindeydim. Bileti hızlıca kazıdım. Bilete baktım ve kazandıracak gibi görünmüyordu, bu yüzden çöpe atılması için geri verdim." dedi.

Mağaza yetkilisi Abhi Shah, 10 gün boyunca tezgahın arkasında saklandıktan sonra çöpe atılan bilete ilişkin, "Bir akşam, çöp kutusundaki biletleri inceliyordum ve numaraların tam olarak kazınmadığını fark ettim. Numarayı kazıdım ve bilette 1 milyon dolar vardı." dedi.

YAŞANANLARI ANLATTI

Fiega'nın mağazanın düzenli müşterisi olduğu belirtilirken, böylece biletin kime ait olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Çöpe atılan biletin sahibi Fiega, yaşananları, "Shah ofisime geldi. 'Annemle babam seni görmek istiyor' dedi. Ben de 'Çalışıyorum' dedim. Shah da 'Hayır, gelmelisin' yanıtını verdi. Mağazaya gittim ve durumu anlattılar. Duyduklarıma inanamadım. Ağladım ve onlara sarıldım." şeklinde anlattı.

MAĞAZAYA JEST

Massachusetts Piyango Komisyonu, kazanan biletin satışı nedeniyle mağazaya 10 bin dolar komisyon verdi.

Fiega da mağazanın sahiplerine ek ödül olarak 1 milyon doların bir kısmını verdi, geriye kalan miktarı emekliliği için saklayacağını sözlerine ekledi.