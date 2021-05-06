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    ABD'de doğum oranları düştü: Korona korkutuyor

    Doğum oranlarının bir önceki yıla göre geçen yıl yüzde 4 gerileyerek 1979'dan bu yana en düşük seviyeye indiği bildirildi.
    • AA
    • 06.05.2021 - 07:38
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    ABD'de doğum oranları düştü: Korona korkutuyor

    Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi tarafından yayınlanan raporda, 2020 geçici verilerine göre ABD’de 3,6 milyon doğum gerçekleştiği kaydedildi.

    Raporda, ülkedeki genel doğurganlık oranının 15-44 yaş arasındaki her bin kadında 55,8'e düştüğüne işaret edildi.

    KORONAVİRÜS  ETKİLEDİ

    Son 6 yılda doğum oranlarında her yıl yaklaşık yüzde 2'lik bir düşüş yaşandığına dikkat çekilen raporda, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında da oranların düşük devam etmesinin beklendiği belirtildi.

    HAMİLELİK SIRASINDA VİRÜS KAPMA KORKUSU

    Uzmanlar, koronavirüs bağlantılı işsizlik endişesinin yanı sıra hamilelik sırasındaki kontroller ve hastane sürecinde virüse yakalanma korkusunun da doğum oranlarındaki düşüşte etkili olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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