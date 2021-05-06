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ABD'de doğum oranları düştü: Korona korkutuyor

ABD'de doğum oranları düştü: Korona korkutuyor

Doğum oranlarının bir önceki yıla göre geçen yıl yüzde 4 gerileyerek 1979'dan bu yana en düşük seviyeye indiği bildirildi.