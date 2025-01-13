Her yönüyle sıkça eleştirilen ABD sağlık sistemi nedeniyle yaşanan skandal niteliğindeki olayların ardı arkası kesilmiyor.
Acil hastaların bile neredeyse ölüme terk edildiği hastanelerde, kabul edilen hastalara kesilen faturalar ise şaşkınlık yaratıyor.
Özellikle doğum ve yoğun bakım ünitelerine gönderilen hastalar, gereğinden fazla yüksek faturalarla karşılaşıyor.
NEREDEYSE BİR MİLYON DOLAR BORÇLANDI
Bu durumu deneyimleyen yeni doğum yapmış bir ABD'li kadın, hastaneden gönderilen faturayla hayrete düştü.
Doğum yaptıktan sonra bebeği Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan kadın, 738 bin 360 dolarlık bir fatura aldı.
Hastaneye neredeyse bir milyon dolar borçlandığını söyleyen Janice isimli kadın, hastanenin en ufak şeyleri bile faturalandırdığını söyledi.
"HER ŞEYİN LİSTESİNİ GÖNDERMİŞLER"
Yaşadığı olayı kaydederek sosyal medyada paylaşan Janice, şu ifadeleri kullandı:
kızımın yoğun bakım ünitesi’nde kalışının faturası geldi. Ne kadar olduğunu öğrenmek ister misiniz? Konuşalım mı? Fiyat hakkında konuşalım. 738 bin 360 dolar.
Neredeyse bir milyon dolar. Ardından, fatura detaylarına bakmaya karar verdim. Çünkü her şeyin tek tek yazıldığı bir liste göndermişler.
"BU ÇILGINCA"
Ve yemin ederim, yapılmayan ve kesinlikle fazladan ücret aldıkları şeyler de var. Örneğin, faturada küçük bir krem tüpü gördüm, ki o tüpü hala elimde tutuyorum. 25 dolar, küçük bir tüp krem için 25 dolar. Hemşirenin bana sevimlilik olsun diye bedava verdiğini düşünmüştüm. Hayır hanımefendi. En küçük şeyi bile faturalandırmayı ihmal etmemişler. Bu çılgınca.
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