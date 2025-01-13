Haber Merkezi

Her yönüyle sıkça eleştirilen ABD sağlık sistemi nedeniyle yaşanan skandal niteliğindeki olayların ardı arkası kesilmiyor.

Acil hastaların bile neredeyse ölüme terk edildiği hastanelerde, kabul edilen hastalara kesilen faturalar ise şaşkınlık yaratıyor.

Özellikle doğum ve yoğun bakım ünitelerine gönderilen hastalar, gereğinden fazla yüksek faturalarla karşılaşıyor.

NEREDEYSE BİR MİLYON DOLAR BORÇLANDI

Bu durumu deneyimleyen yeni doğum yapmış bir ABD'li kadın, hastaneden gönderilen faturayla hayrete düştü.

Doğum yaptıktan sonra bebeği Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan kadın, 738 bin 360 dolarlık bir fatura aldı.

Hastaneye neredeyse bir milyon dolar borçlandığını söyleyen Janice isimli kadın, hastanenin en ufak şeyleri bile faturalandırdığını söyledi.

"HER ŞEYİN LİSTESİNİ GÖNDERMİŞLER"

Yaşadığı olayı kaydederek sosyal medyada paylaşan Janice, şu ifadeleri kullandı:



kızımın yoğun bakım ünitesi’nde kalışının faturası geldi. Ne kadar olduğunu öğrenmek ister misiniz? Konuşalım mı? Fiyat hakkında konuşalım. 738 bin 360 dolar.

Neredeyse bir milyon dolar. Ardından, fatura detaylarına bakmaya karar verdim. Çünkü her şeyin tek tek yazıldığı bir liste göndermişler.

"BU ÇILGINCA"