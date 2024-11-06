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Haber Merkezi

ABD, tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşıyor.

60. başkanlık seçimlerinin sonuçları merakla beklenirken Cumhuriyetçi Donlad Trump, Demokrat Kamala Harris'in önünde yarışı götürüyor.

ABD medyasına göre seçimin galibi, yüzde 95 oranında Trump olacak.

TRUMP SEÇİMİ KAZANMAK ÜZERE

Bu kapsamda Trump'çılar zafer konuşmasına hazırlanırken, Harris'in beklenen konuşması iptal edildi.

Seçimde ibrenin Trump'a dönmesine en çok sevinenlerden biri de milyarder Elon Musk...

Adeta Trump'ın ekibinden biriymiş gibi seçim kampanyasına destek veren Musk, seçim sonuçlarını da Trump ile birlikte takip ediyor.

LAVABOLU FOTOĞRAFI YİNE KULLANDI

Trump'ın zafere yaklaşmasıyla Musk, X hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Twitter'ı satın aldıktan sonra binaya elinde lavaboyla girdiği fotoğrafını Beyaz Saray'da Başkan'ın çalışma alanı olan Oval Ofis'e shoplayan Elon Musk, yine 'temizlik' mesajı verdi.

Musk, paylaşımını "Bunu bir düşünün" notuyla yaptı.

MUSK'UN TRUMP DESTEĞİ

Musk, seçim kampanyası boyunca hem maddi hem de manevi olarak Trump'ın yanında durdu.

Kampanyaya 75 milyon dolar bağış yapan Musk, birçok mitingde konuşma yaptı.

Pensilvanya'da Trump ile çıktığı mitingde havalara zıpladığı anlar, ABD'de viral haline geldi.

Musk ayrıca, kampanyanın son günlerinde Trump destekçilerine 1'er milyon dolar hediye etmeye başlamıştı.