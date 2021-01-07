ABD'de Donald Trump'ın başkanlık serüveni bitti

ABD'de Donald Trump'ın yenilgisini kabul etmeyen destekçileri, ortalığı savaş alanına çevirdi.

ABD tarihindeki 58. başkanlık seçiminin yapıldığı 8 Kasım 2016'da Demokratik Parti'nin adayı Hillary Clinton'ı geride bırakarak zafer kazanan isim, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump oldu.

Donald Trump, 20 Ocak 2017 günü yemin ederek koltuğu Barack Obama'dan aldı.

"BÜTÜN AMERİKA'NIN BAŞKANI OLACAĞIM"

Zafer sonrası konuşan Trump, "Ben ülkemizdeki tüm vatandaşlara şunun sözünü veriyorum: Bütün Amerika'nın başkanı olacağım. Beni desteklemeyenlerin de yardımını ve rehberliğini isteyeceğim ki birlikte çalışabilelim. Bizimkisi bir kampanya gibi değildi. Ülkemizi tekrar inşa etmekle ilgili bu acil görevi üstleneceğiz ve büyük Amerika'yı yeniden inşa edeceğiz. İnanılmaz bir potansiyelimiz var. Bizimle iyi geçinmek isteyen devletlerle iyi geçineceğiz. Gerçekten iyi ilişkiler olmasını bekliyoruz. Amerika'nın çıkarları ilk önceliğimiz olsa da herkese iyi davranacağız. Düşmanlık değil, dostluk arayacağız. Çok başarılı olmak istiyoruz ve tüm dünyaya şunu söylemek istiyorum: Herkese ve her devlete karşı çok adil davranacağız." ifadeleriyle ABD'nin 45. başkanı olarak göreve başladı.

SEÇİMİ BIDEN KAZANDI

Trump'ın 46. başkanlık seçimlerinde rakibi ise Demokratik Parti'nin adayı Joe Biden oldu. 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilen ve uzun süre olayların yaşandığı seçimi Joe Biden kazandı.

Seçime hile karıştırıldığını iddia eden Trump ise koltuğunu kaybetmemek için her yolu denedi.

Son olarak dün, ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri, Kongre binasını bastı.

Yaşanan çatışmada 4 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi de yaralandı.

Trump destekçileri, ABD Kongre binasının kapısını kırarak içeri girdi VİDEO