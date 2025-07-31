ABD'de donanmaya ait F-35 savaş uçağı düştü

ABD'de donanmaya ait F-35 savaş uçağının düştüğü, pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.

CNN'in haberine göre, donanmadan yapılan yazılı açıklamada F-35 uçağının, yerel saatle 18.30 sularında California eyaletindeki Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında düştüğü belirtildi.

PİLOT FIRLATMA SİSTEMİYLE SAĞ KURTULDU

Pilotun fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıkmayı başardığı, kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, F-35 uçağının, pilot ve mürettebatın eğitiminden sorumlu 'Strike Fighter Squadron VF-125' adlı filoya bağlı olduğu kaydedildi.

2025'TEKİ İKİNCİ F-35 KAZASI OLDU

Olay yeri görüntülerinde, uçağın düştüğü açık alanda alev ve yoğun dumanın yayıldığı görüldü.

Öte yandan, ocak ayında da Alaska eyaletinde bir F-35 savaş uçağı düşmüş, pilotun güvende olduğu bildirilmişti.