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    ABD'de Elsa tropik kasırgası hazırlığı

    En yüksek rüzgar hızı saatte 115 kilometre olarak kaydedilen kasırgaya karşı önlemler alındı.
    • AA
    • 07.07.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 15:39
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    ABD'de Elsa tropik kasırgası hazırlığı

    Atlas Okyanusu'nda oluşan 2021'in ilk tropik kasırgası Elsa, Tampa Bay bölgesini şiddetli rüzgar ve sağanakla vurgu.

    Kasırganın, etkisi azalarak Florida'nın kuzey körfez kıyısına yaklaştığı kaydedildi.

    DEVLET DAİRELERİ KAPATILDI

    Florida'da fırtına için hazırlıklar yapılırken, Tampa'da okullar ve devlet daireleri kapatıldı, birçok etkinlik ertelendi.

    Florida Valisi Ron DeSantis, hava tahminlerine göre Elsa'nın sabah saatlerinde kıyı şeridini vurmasının beklendiğini belirterek, "Kasırgayı ciddiye almamız gerekiyor, şu an tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız." açıklamasını yaptı.

    Tampa Bay'den gelen ilk haberler, bölgede can ya da mal kaybı olmadığını gösterdi.

    ABD'de Elsa tropik kasırgası hazırlığı ViDEO

    HIZI SAATTE 115 KİLOMETRE

    Ulusal Kasırga Merkezi'ne (NHC) göre, Elsa'nın bugün kaydedilen en yüksek rüzgar hızı saatte 115 kilometre oldu. ​​​​​​​

    Elsa'nın Florida'nın iç kesimlerinden geçtikten sonra sırasıyla Georgia, Carolina ve Virginia'yı etkileyeceği tahmin ediliyor.

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    Kasırga, 24 Haziran Miami'de 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısının aniden çökmesinden sonra arama-kurtarma çalışmalarını zora sokmuştu.

    Binanın kalan kısmı ise güvenli olmadığı gerekçesiyle kontrollü bir şekilde yıkılmıştı.

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