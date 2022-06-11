- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD'de enflasyonun hane halkına getirdiği yük hesaplandı
ABD'de enflasyonun hane halkına getirdiği yük hesaplandı
- Haber Merkezi
- 11.06.2022 - 09:58
- Güncelleme : 11.06.2022 - 10:05
Küresel ölçekte ortaya çıkan enflasyon, ABD'de tekrar son 41 yılın zirvesini gördü.
Ülkede yıllık bazda enflasyon, yüzde 8,5 düzeyinde açıklandı.
New York merkezli Moody's Analytics'ten kıdemli ekonomist Ryan Sweet, verilere ilişkin maliyeti hesapladı.
Aylık maliyeti 460 dolar
Sweet, mayıs ayında ABD'de hane halkının ortalama harcamalarını, yıllık enflasyonun ortalama yüzde 2,1 olduğu 2018 ve 2019 yıllarıyla karşılaştırdı.
Ekonomist Sweet, "Enflasyonun yüzde 8,5 seviyesinde olması, aylık fazladan 460 dolara mal oluyor." dedi.
Söz konusu maliyetin, geçen şubat ayında 275 dolar olduğu anımsatıldı.
Biden yönetimi baskı altında
New York Post'un aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, artışı yavaşlatacak politikaları yürürlüğe koyma baskısı ile karşı karşıya kalırken, yükselen enflasyon bazı ekonomi uzmanlarını durgunluk yaşanacağı konusunda endişelendiriyor.
Biden yönetimine tepki gösterenler, trilyonlarca dolarlık koronavirüs yardım paketlerinin artan maliyetlere katkıda bulunduğunu söylüyor.
Benzin fiyatları rekor kırıyor
Ayrıca Rusya'ya, Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımların, yakıt maliyetinde sıçramalara yol açtığına dikkat çekiliyor.
Öte yandan, ABD'de benzin fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Ülkede ortalama akaryakıt fiyatı cuma günü galon başına 4,98 dolara çıktı.
Eylül 2005'ten beri en büyük artış
Enerji fiyatlarının, 2021 yılının aynı ayına göre mayıs ayında yüzde 34,6 artış gösterdiği, bunun da Eylül 2005'ten bu yana en büyük artış olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.