ABD'de enflasyonun hane halkına getirdiği yük hesaplandı

Ürünlerde artan maliyetler, ABD'nin gündemini meşgul ediyor. Enflasyonun yüzde 8,5 seviyesinde olmasının, aylık ekstra 460 dolar harcanması anlamına geldiği belirtildi.

Küresel ölçekte ortaya çıkan enflasyon, ABD'de tekrar son 41 yılın zirvesini gördü.

Ülkede yıllık bazda enflasyon, yüzde 8,5 düzeyinde açıklandı.

New York merkezli Moody's Analytics'ten kıdemli ekonomist Ryan Sweet, verilere ilişkin maliyeti hesapladı.

Aylık maliyeti 460 dolar

Sweet, mayıs ayında ABD'de hane halkının ortalama harcamalarını, yıllık enflasyonun ortalama yüzde 2,1 olduğu 2018 ve 2019 yıllarıyla karşılaştırdı.

Ekonomist Sweet, "Enflasyonun yüzde 8,5 seviyesinde olması, aylık fazladan 460 dolara mal oluyor." dedi.

Söz konusu maliyetin, geçen şubat ayında 275 dolar olduğu anımsatıldı.

Biden yönetimi baskı altında

New York Post'un aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, artışı yavaşlatacak politikaları yürürlüğe koyma baskısı ile karşı karşıya kalırken, yükselen enflasyon bazı ekonomi uzmanlarını durgunluk yaşanacağı konusunda endişelendiriyor.

Biden yönetimine tepki gösterenler, trilyonlarca dolarlık koronavirüs yardım paketlerinin artan maliyetlere katkıda bulunduğunu söylüyor.

Benzin fiyatları rekor kırıyor

Ayrıca Rusya'ya, Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımların, yakıt maliyetinde sıçramalara yol açtığına dikkat çekiliyor.

Öte yandan, ABD'de benzin fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Ülkede ortalama akaryakıt fiyatı cuma günü galon başına 4,98 dolara çıktı.

Eylül 2005'ten beri en büyük artış

Enerji fiyatlarının, 2021 yılının aynı ayına göre mayıs ayında yüzde 34,6 artış gösterdiği, bunun da Eylül 2005'ten bu yana en büyük artış olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.



