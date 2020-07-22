Polisin, saldırıya engel olamaması nedeniyle 7 Azerbaycanlı yaralandı.

Ermeniler, 21 Temmuz'da ABD'de Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenledi.

Binayı çevreleyen Ermeniler, Azerbaycan aleyhine saldırgan ve provokatif sloganlar attı.

Bunun üzerine Başkonsolosluk önünde toplanan Azerbaycanlılar, Ermenileri engellemeye çalıştı.

ERMENİLERDEN SALDIRI

Ermeni göstericiler, "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Hocalı'ya adalet", "Ermenistan'ın saldırılarına son verin" posterleriyle karşı gösteri düzenleyen Azerbaycanlılara saldırdı.

ABD'de Ermeniler, Azerbaycanlı göstericilere saldırdı ViDEO

POLİS SALDIRIYI ENGELLEYEMEDİ

Bölgede bulunan polisler saldırıyı engelleyemedi ve biri kadın 7 Azerbaycanlı yaralandı. Olayda bir polis memuru da başından yaralandı.

POLİS ŞEFİ ÖZÜR DİLEDİ

Olayın hemen sonrasında Başkonsolos Nesimi Ağayev, Los Angeles Polis Şefi Michel Moor ile iletişim kurarak, Ermenilerin saldırısının engellenememesini şikayet etti.

Polis Şefi Moor yaşananlar nedeniyle özür dileyerek, konuyu ciddi şekilde araştıracaklarını belirtti.

Başkonsolosluk, konuyu Los Angeles kent yöneticilerine de ileterek saldırganların bir an önce belirlenerek adalete teslim edilmeleri için gereken adımların atılması talebinde bulundu.