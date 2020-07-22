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    ABD'de Ermeniler, Azerbaycanlı göstericilere saldırdı

    Polisin, saldırıya engel olamaması nedeniyle 7 Azerbaycanlı yaralandı.
    • AA
    • 22.07.2020 - 12:12
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 12:12
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    ABD'de Ermeniler, Azerbaycanlı göstericilere saldırdı

    Ermeniler, 21 Temmuz'da ABD'de Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenledi.

    Binayı çevreleyen Ermeniler, Azerbaycan aleyhine saldırgan ve provokatif sloganlar attı.

    Bunun üzerine Başkonsolosluk önünde toplanan Azerbaycanlılar, Ermenileri engellemeye çalıştı.

    ERMENİLERDEN SALDIRI

    Ermeni göstericiler, "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Hocalı'ya adalet", "Ermenistan'ın saldırılarına son verin" posterleriyle karşı gösteri düzenleyen Azerbaycanlılara saldırdı.

    ABD'de Ermeniler, Azerbaycanlı göstericilere saldırdı ViDEO

    ABD'de Ermeniler, Azerbaycanlı göstericilere saldırdı #1

    POLİS SALDIRIYI ENGELLEYEMEDİ

    Bölgede bulunan polisler saldırıyı engelleyemedi ve biri kadın 7 Azerbaycanlı yaralandı. Olayda bir polis memuru da başından yaralandı.

    POLİS ŞEFİ ÖZÜR DİLEDİ

    Olayın hemen sonrasında Başkonsolos Nesimi Ağayev, Los Angeles Polis Şefi Michel Moor ile iletişim kurarak, Ermenilerin saldırısının engellenememesini şikayet etti.

    Polis Şefi Moor yaşananlar nedeniyle özür dileyerek, konuyu ciddi şekilde araştıracaklarını belirtti.

    Başkonsolosluk, konuyu Los Angeles kent yöneticilerine de ileterek saldırganların bir an önce belirlenerek adalete teslim edilmeleri için gereken adımların atılması talebinde bulundu.

    ABD'de Ermeniler, Azerbaycanlı göstericilere saldırdı #2

    ABD'de Ermeniler, Azerbaycanlı göstericilere saldırdı #3

    ABD'de Ermeniler, Azerbaycanlı göstericilere saldırdı #4

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