ABD'de eşinin uzaktan iş görüşmelerini dinleyen adam, 1.8 milyon dolar kazandı Eşinin iş bilgilerini dinleyerek hisse satın alan adam, dudak uçuklatan bir gelir elde etti. ABD'nin konuştuğu olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

ensonhaber.com

ABD'de evden çalışmaya karşı tartışmaları alevlendirebilecek bir olay yaşandı.

Bir adam, uzaktan çalışan eşinin görüşmelerine kulak misafiri olarak gizli bilgi ticareti yaptı.

Ciddi miktarda gelir elde ettiği belirtilen adam, suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Gizli bilgileri elde etti

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Tyler Loudon'ın, "uzaktan çalışma koşullarından yararlanması" ve petrol şirketi BP'nin Ohio merkezli bir seyahat merkezi ve kamyon durağı satın alma planlarıyla ilgili özel bilgilerden kâr elde etmesi nedeniyle içeriden bilgi ticareti yapmakla suçlandığını söyledi.

SEC, Houston'da bulunan Loudon'ın, karısının yaptığı birkaç uzaktan görüşmeyi dinlediğini iddia ediyor.

46 binden fazla hisse satın aldı: 1.8 milyon dolar kazandı

Söz konusu düzenleyici kurum, Loudon'ın, anlaşmanın 16 Şubat 2023'te duyurulmasından haftalar önce eşinin bilgisi olmadan, satın alma hedefi olan TravelCenters of America'dan 46 binden fazla hisse satın aldığını bildirdi.

Anlaşmanın açıklanmasının ardından TravelCenters'ın hisseleri yaklaşık yüzde 71 oranında arttı. Loudon, daha sonra tüm hisselerini satarak 1.8 milyon dolar kâr elde etti.

Eşine itiraf etti

Loudon, yaptıklarını eşine itiraf etti. Karısının artık uzun saatler çalışmasına gerek kalmayacak kadar para kazanmak istediği için böyle bir satın alma işine imza attığını söyledi.

Ayrılıklarla sonuçlandı

Yaşananları BP'deki yöneticilerine bildiren Loudon'ın karısı, kocasına bilerek bilgi sızdırdığına dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen kovuldu.

The Guardian'ın aktardığına göre, sonraki süreçte ise kocası ile kaldığı evi terk eden mağdur BP çalışanı, boşanma davası açtı.