ABD'de etanol yüklü tren devrildi: Bölgedeki 800 kişi tahliye edildi ABD'nin Minnesota eyaletinde etanol taşıyan trenin raydan çıktı. Vagonların alev alması sonrası bölgedeki 800 kişi tahliye edildi.

AA

ABD'de geçtiğimiz ay yaşanan kazanın bir benzeri daha meydana geldi.

Minnesota eyaletinin Raymond şehrinde etanol yüklü vagonların devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Bölgedeki 800 kişiyi yerinden eden kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD Çevre Koruma Dairesi yangının kazanın üzerinden 8 saatten fazla süre geçmesine rağmen hala devam ettiğini duyurdu.

Taşıyıcı şirket BNSF Demir Yolu'ndan yapılan açıklamada etanol ve mısır şurubu içeren karışık yük taşıyan 22 vagonun raydan çıktığı ve devrilen tanklardan birçoğunun alev aldığı belirtildi.

Sebebi araştırılan kaza nedeniyle bölgeden geçen ana yolun kapandığı bildirildi.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Twitter'dan Federal Demir Yolu İdaresi görevlilerinin tren kazasının yaşandığı bölgede olduğunu kaydederek, "Şu anda herhangi bir yaralanma veya ölüm bildirilmemiştir. Olayı yakından takip ediyoruz ve soruşturmaya dahil olacağız" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz ay da benzer bir kaza yaşanmıştı

Ohio eyaletinde de 3 Şubat'ta Norfolk Southern isimli demir yolu firmasına ait kimyasal atık taşıyan tren raydan çıkmış, devrilen vagonlardan saçılan atıklar çevreyi kirletmişti.