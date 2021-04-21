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    ABD'de George Floyd kararı

    ABD'de George Floyd kararı

    ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis Derek Chauvin, hakkındaki tamamen suçlu bulundu.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 00:16
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 00:40
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    Minneapolis'ta eski memurlarından 44 yaşındaki Derek Chauvin'in George Floyd'u boynuna diziyle basarak vahşice öldürdüğü cinayete ilişkin davada karar açıklandı.

    TAMAMEN SUÇLU BULUNDU

    Jüri üyelerinin karar üzerinde mutabakata vardığı belirtilirken, polis memuru Chauvin, 2. derece kasıtsız cinayet, 3. derece cinayet ve 2. derece adam öldürmekten suçlu bulundu.

    ABD de George Floyd kararı #1

    TÜM SUÇLAMALARDAN HÜKÜM GİYMESİ HALİNDE 75 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILACAK

    Öte yandandavada suçlamalar ayrı kabul edilmesi nedeniyle Chauvin, suçlamaların tamamından veya bazılarından hatta hiçbirinden hüküm giyebilir.

    Alınan karara bağlı olarak hüküm giymesi durumunda Chauvin, 2. derece kasıtsız cinayetten 40 yıla, 3. derece cinayetten 25 yıla ve 2. derece adam öldürmekten ise 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

    ABD'de polis, şüpheliyi boğarak öldürdü VİDEO ARŞİV

    ABD de George Floyd kararı #2

    ŞİDDETLİ PROTESTOLAR YAPILMIŞTI

    Floyd'un ölümü, ABD'nin çeşitli bölgelerinde büyük tepkiyle karşılanmış, yaşanan protesto eylemlerinde ülke yangın yerine dönmüştü.

    George Floyd'un ölümü, ABD'yi yangın yerine çevirdi

    ABD de George Floyd kararı #3

    ABD de George Floyd kararı #4

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