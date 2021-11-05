Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
591.442
-1.95%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C
    ABD'de George Soros ve multimilyonerlere korona yardım çeki gönderildi

    ABD'de George Soros ve multimilyonerlere korona yardım çeki gönderildi

    ABD'de koronavirüsün etkilerini azaltmak için düşük gelirlilere yapılan para yardımlarından; George Soros'un da aralarında olduğu birçok milyarder ve multimilyonerlere yollandığı öğrenildi.
    • AA
    • 05.11.2021 - 03:43
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 09:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüs salgınıyla bütün dünyada oluşan ekonomik kriz devam ederken, ABD'de, ProPublica'nın ortaya attığı haber ülke gündeminde bomba etkisi yarattı.

    18 MİLYARDER VE 270 MULTİMİLYONERE DESTEK VERİLDİ

    ABD'dearalarında iş insanı George Soros'un da bulunduğu en az 18 milyardere ve 270 multimilyonere, koronavirüs salgını nedeniyle düşük gelirlilere yapılan para yardımlarından gönderildiği bildirildi.

    ABD de George Soros ve multimilyonerlere korona yardım çeki gönderildi #1

    PARA ÇEKLERİNİN 2 VEYA 3 DEFA YOLLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

    ABD Vergi Dairesi kayıtlarına dayandırılan habere göre, Soros'a, vergi sistemindeki boşluklardan kaynaklı nedenlerle yıllık kazancı en fazla 75 bin dolar olan kişilere yapılan 1200 dolarlık teşvik çeklerinden 2 veya 3 defa yollandığı tespit edildi.

    ABD de George Soros ve multimilyonerlere korona yardım çeki gönderildi #2

    SOROS'UN DIŞINDA BLACKWATER'IN ESKİ CEO'SUNA DA YOLLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

    Aynı kayıtlara göre, aralarında Irak'ta katliamlara karışmakla eleştirilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski CEO’su Erik Prince, Lehman Brothers'ın eski CEO'su Dick Fuld gibi kamuoyunda tanınan zenginlerin de bulunduğu 18 milyardere ve 270 multimilyonere söz konusu teşvik çeklerinden gönderildi.

    ABD de George Soros ve multimilyonerlere korona yardım çeki gönderildi #3

    SOROS'UN SÖZCÜSÜ, "GEORGE ÇEKLERİ GERİ YOLLADI" DEDİ

    Haberde, Soros'un net varlığının 9 milyar dolara yakın olduğu bilgisi paylaşıldı.
    Soros'un sözcüsü, ortaya çıkan yardımlarla ilgili "George, teşvik çeklerini geri gönderdi. O kesinlikle böyle bir talepte bulunmadı." açıklamasında bulundu.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir