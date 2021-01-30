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    ABD’de hapishaneden kaçan 2 mahkumun yakalanma anı

    ABD'nin Arizona eyaletinde 5 gün önce hapisten kaçan iki firari mahkum, 110 saat sonra polislerin operasyonu sonucu yakalandı.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 13:19
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    ABD’de hapishaneden kaçan 2 mahkumun yakalanma anı

    Amerika Birleşik Devletleri'nde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı.

    Ülkenin Arizona eyaletine bağlı Florence kentindeki hapishaneden 23 Ocak’ta kaçan iki mahkum yapılan ihbar sonucunda Coolidge kentinde boş arazide yakalandı.

    Polis tarafından yakalanan iki firari mahkumun nefes kesen kovalama anı polisin kask kamerasına yansıdı. ​

    ABD’de hapishaneden kaçan 2 mahkumun yakalanma anı VİDEO

    ELEKTROŞOK TABANCASIYLA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

    Polis kaçan firari mahkumlardan birini elektroşok tabancası ile etkisiz hale getirirken, nefes nefese kalan diğer mahkum da teslim oldu. Firari mahkumların hangi suçtan hüküm giydikleri konusunda açıklama yapılmadı.

    ABD firari mahkum

    800 ADRES ARANDI

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Florence polisi, hapisten kaçan mahkumların adlarının John Charpiot ve David Harmon olduğunu belirtti.

    Florence Polis Şefi Bruce Walls, mahkumların bulunmasına yönelik 800'den fazla adreste arama yapıldığını ifade ederek "Ekiplerimiz 110 saattir fitrari mahkumların peşindeydi. Yakalamak için çok çaba sarf ettik. Herkes yapması gerekeni bıraktı.İki firariyi yakalamak için uğraştı" diye konuştu.

    ABD firari mahkum

    ABD firari mahkum

    ABD firari mahkum

    ABD firari mahkum

    ABD firari mahkum

    ABD firari mahkum

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