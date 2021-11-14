ABD’de hayvanat bahçesindeki 3 kar leoparı, koronavirüsten öldü

Nebraska eyaletinde bulunan Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi’nde üç kar leoparı, koronavirüs nedeniyle öldü.

ABD’nin Nebraska eyaletinde bulunan Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan üç kar leoparının, koronavirüs nedeniyle öldüğü açıklandı.

Hayvanat bahçesi yönetimi yaptığı açıklamada, koronavirüs semptomları gösteren Ranney, Everest ve Makalu isimli üç kar leoparına geçen ay yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve çalışanların hayvanların iyileşmesi için çok çalıştığını söyledi.

Dağ kedilerinin ‘hayvanat bahçesinin içindeki ve dışındaki tüm topluluk tarafından sevildiğini’ söyleyen yetkililer, “Bu kayıp kalp kırıcı ve hepimiz çok kederliyiz” dedi.

SUMATRAN KAPLANLARININ DA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan, ölen üç kar leoparı haricinde de hayvanat bahçesinde koronavirüse yakalanan hayvan olduğu öğrenildi.

13 Ekim’de hayvanat bahçesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kar leoparlarının yanında Sumatran kaplanlarının da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

AŞILI OLUP OLMADIKLARI AÇIKLANMADI

Hayvan bakıcıları, solunum yolu hastalıklarını da içerebilen 'kedigillerde virüsle uyumlu semptomlar gözlemledikten' sonra burun sürüntüsü ve dışkı örnekleri toplayarak kar leoparı ve kaplanlardaki ‘İkincil enfeksiyonu önlemek için steroidler ve antibiyotiklerle’ tedavi uyguladıklarını belirtirken, hayvanların aşı olup olmadığı açıklanmadı.

“TAMAMEN İYİLEŞTİLER”

Hayvanat bahçesinden yapılan son açıklamada, "Sumatra kaplanları Axl ve Kumar görünüşte tamamen iyileştiler." denildi.

BİRÇOK HAYVAN VİRÜSE YAKALANDI

Hayvanlar arasındaki koronavirüs vakaları yaygın olarak ABD genelinde ortaya çıkarken, Denver Hayvanat Bahçesi'nde dünyadaki ilk iki benekli sırtlan ve birçok hayvanın da koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Yakın zamanda bildirilen diğer koronavirüs vakaları arasında Nebraska, Omaha'daki kaplanlar, St Louis'deki Afrika aslanları, kar leoparları, jaguarlar ve kaplanlar ve Honolulu'daki aslanlar yer alıyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, hayvanların insanlara koronavirüs bulaştırma riskinin düşük olduğunu ancak insanların virüsü hayvanlara yayabileceğini belirtirken, evcil hayvanlar ve hayvanat bahçelerinde yaşayan hayvanlar arasındaki vakaların dünya çapında belgelendiği öğrenildi.

Bu yaz hayvanat bahçesindeki hayvanlara Zoetis tarafından geliştirilen deneysel koronavirüs aşısı yapılmaya başlanmıştı.