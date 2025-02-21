ABD'de helikopter buz tutmuş göle düştü: 1 ölü

AA
ABD'de feci kaza..
Bonneville Bölgesi Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, bir helikopterin, Idaho'nun doğusundaki buz tutmuş Ririe Göleti'ne düştüğü bildirildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Acil durum ekiplerinin müdahale için olay yerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, helikopterdeki 2 kişiden birinin öldüğü, diğerinin ise tedavi için hastaneye götürüldüğü belirtildi.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Açıklamada, kazanın nedeninin, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) iş birliğinde araştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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