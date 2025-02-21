ABD'de helikopter buz tutmuş göle düştü: 1 ölü

AA

ABD'de feci kaza..

Bonneville Bölgesi Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, bir helikopterin, Idaho'nun doğusundaki buz tutmuş Ririe Göleti'ne düştüğü bildirildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil durum ekiplerinin müdahale için olay yerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, helikopterdeki 2 kişiden birinin öldüğü, diğerinin ise tedavi için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Açıklamada, kazanın nedeninin, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) iş birliğinde araştırıldığı kaydedildi.