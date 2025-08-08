ABD'de helikopter nehre düştü: 2 kişi öldü

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı East Alton bölgesinde elektrik hattına çarpan helikopterin Mississippi Nehri'ndeki mavnanın üzerine düşerek alev aldığını belirten yetkililer, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Yetkililer, olay anında mavnada kimsenin bulunmadığı bilgisini paylaştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyleyen yetkililer, Mississippi Nehri'nde ticari geçişlerin geçici olarak durdurulduğunu aktardı.
Yetkililer, ABD Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun kazanın nedenini soruşturacağını kaydetti.