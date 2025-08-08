Abone ol: Google News

ABD'de helikopter nehre düştü: 2 kişi öldü

ABD'de helikopterin elektrik hattına çarpmasının ardından nehirdeki mavnanın üzerine düşerek alev alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 00:23
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı East Alton bölgesinde elektrik hattına çarpan helikopterin Mississippi Nehri'ndeki mavnanın üzerine düşerek alev aldığını belirten yetkililer, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, olay anında mavnada kimsenin bulunmadığı bilgisini paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyleyen yetkililer, Mississippi Nehri'nde ticari geçişlerin geçici olarak durdurulduğunu aktardı.

Yetkililer, ABD Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun kazanın nedenini soruşturacağını kaydetti.

