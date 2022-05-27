ABD'de her 100 kişiye 120,5 silah düşüyor

ABD en son Teksas'ta bir ilkokula 18 yaşındaki saldırganın 19'u çocuk 21 kişiyi öldürmesiyle, ülkedeki bireysel silahlanmanın rekor oranlara ulaştığı, dünyada ilk sırada yer aldığı belirtildi.

ABD'nin Texas eyaletinde 18 yaşındaki saldırganın bir okulu basıp 21 kişiyi öldürmesinden sonra, ülke genelinde bireysel silahlanma tartışmaları yeniden alevlendi.

ABD'deki silah kültürünü dünyanın geri kalanıyla karşılaştıran bir rapor hazırlandı. Raporda, ABD'nin dünyada sivillerin elinde bulunan silahların kişi sayısından fazla olduğu tek ülke olduğuna dikkat çekildi.

Dünyada ilk sırada

Yapılan araştırmaya göre, ABD'de her 100 kişiye 120,5 silah düşmesiyle dünyada ilk sırada yer alırken, Falkland Adaları'nın 100 kişiye 62 silah ile ikinci, yaklaşık 7 yıldır iç savaşın yaşandığı Yemen'de 100 kişiye 53 silah düşmesi ile üçüncü sırada geldiği belirtildi.

Güney Kore ve Japonya gibi bazı ülkelerde ise bu oranın 0,2 gibi sıfıra yakın bir düzeyde seyrettiği aktarıldı.





Dünyadaki silah stokunun %46'sı ABD'de

ABD'lilerin dünyadaki mevcut 857 milyon sivil silahın 393 milyonuna sahip olduğu tahmin edilerek, bunun da dünyadaki sivil silah stokunun yaklaşık yüzde 46'sına tekabül ettiği kaydedildi.

ABD'de her 100 bin kişiden 4'ünün silah şiddeti sonucu hayatını kaybettiği ve bu oranın diğer gelişmiş ülkelerdeki ortalamanın 18 katı olduğunun altı çizildi.

3 ülkede bireysel silahlanma izni var

ABD'nin dünyada silah taşıma veya bulundurmanın anayasal hak olduğu üç ülkeden biri olduğu, diğer iki ülke olan Meksika ve Guatemala'da ise silah mülkiyeti oranının ABD'nin neredeyse onda biri olduğunun altı çizildi.

AA'nın haberine göre, dünyadaki birçok ülke silahlı şiddet olaylarına karşı yasal önlem alıp mücadele ederken, binlerce can kaybına rağmen, ABD'li yetişkinlerin yalnızca yaklaşık yarısının daha katı silah yasalarını ve siyasi reformları desteklediği, toplumdaki bu tutumun da ölümcül şiddet döngüsünü devam ettirdiği değerlendirmesi yapıldı.







