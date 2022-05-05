Petrol
110.76
0.56%
Euro
15.69
-0.14%
Dolar
14.87
0.04%
Altın
897.27
0.06%
Borsa
2466
1.47%
Bitcoin
550.372
-6.67%
BTXN Coin
15.28
-6.42%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C

    ABD'de hortum felaketi: Binlerce ev elektriksiz kaldı

    Oklahoma ve Teksas'ta dün gece meydana gelen hortumlar, yerleşim yerlerinde önemli hasara yol açtı.
    • 05.05.2022 - 23:55
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 00:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de hortum felaketi: Binlerce ev elektriksiz kaldı

    Oklahoma Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, eyaletin Seminole bölgesinde oluşan hortumların okul ve çiftlik dahil bir binada ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.

    Okullar kapandı, binlerce kişi elektriksiz kaldı

    AA'nın haberine göre; yerel kanal KWTV, Seminole'de devlet okullarının hortum ve fırtına nedeniyle kapalı tutulacağını duyururken, PowerOutage.us sitesi, yaklaşık 23 bin kişinin yaşadığı Seminole bölgesinde 14 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

    Birçok ev hasar gördü

    Teksas’ın Lockett kasabasında oluşan hortumda da birçok ev ve ahırın büyük zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

    ABD'de hortum felaketi: Binlerce ev elektriksiz kaldı VİDEO

    ABD de hortum felaketi: Binlerce ev elektriksiz kaldı #1

    Seller nedeniyle otobanlar kapandı

    Aşırı yağış ve fırtınadan oluşan ani seller nedeniyle Oklahoma ve Arkansas’ta bazı otobanların trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

    ABD de hortum felaketi: Binlerce ev elektriksiz kaldı #2

    Can kaybı ya da yaralanan yok

    Hortumlarda şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmazken, kötü hava şartlarının Texas, Oklahoma ve Arkansas’ta bugün ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı.

    ABD de hortum felaketi: Binlerce ev elektriksiz kaldı #3

    ABD de hortum felaketi: Binlerce ev elektriksiz kaldı #4

    ABD de hortum felaketi: Binlerce ev elektriksiz kaldı #5

    ABD de hortum felaketi: Binlerce ev elektriksiz kaldı #6


    İlginizi Çekebilir

    Kazanç odaklı Kripto Yatırım sırlarını açıklıyor!
    CryptoTrade

    Kazanç odaklı Kripto Yatırım sırlarını açıklıyor!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun Ramazan ayı mesaisi
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun Ramazan ayı mesaisi

    Yunan sanatçı, atalarının izini Söke’de buldu
    3. Sayfa

    Yunan sanatçı, atalarının izini Söke’de buldu

    Görüş Bildir