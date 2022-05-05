Oklahoma ve Teksas'ta dün gece meydana gelen hortumlar, yerleşim yerlerinde önemli hasara yol açtı.

Oklahoma Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, eyaletin Seminole bölgesinde oluşan hortumların okul ve çiftlik dahil bir binada ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.

Okullar kapandı, binlerce kişi elektriksiz kaldı

AA'nın haberine göre; yerel kanal KWTV, Seminole'de devlet okullarının hortum ve fırtına nedeniyle kapalı tutulacağını duyururken, PowerOutage.us sitesi, yaklaşık 23 bin kişinin yaşadığı Seminole bölgesinde 14 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Birçok ev hasar gördü

Teksas’ın Lockett kasabasında oluşan hortumda da birçok ev ve ahırın büyük zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

ABD'de hortum felaketi: Binlerce ev elektriksiz kaldı VİDEO

Seller nedeniyle otobanlar kapandı

Aşırı yağış ve fırtınadan oluşan ani seller nedeniyle Oklahoma ve Arkansas’ta bazı otobanların trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Can kaybı ya da yaralanan yok

Hortumlarda şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmazken, kötü hava şartlarının Texas, Oklahoma ve Arkansas’ta bugün ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı.