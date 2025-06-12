İHA

Demokrat Partili ABD Senatörü Alex Padilla, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e Los Angeles'taki protestoları değerlendirdiği basın toplantısı sırasında soru sormaya çalışınca ortalık karıştı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YERE YATIRIP KELEPÇELEDİ

Padilla, güvenlik görevlileri tarafından itilerek odadan çıkarıldı ve yere yatırılarak kelepçelendi.

Çevredekileri tarafından çekilen görüntülerde, Padilla'nın güvenlik görevlisi tarafından odana çıkması için ittirildiği sırada "Ben Senatör Alex Padilla, bakana sorularım var" dediği ve ardından, "Çekin ellerinizi" dediği duyuldu.

Daha sonra Padilla'nın yüzüstü yere yatırılarak ellerinin kelepçelendiği görüldü.

"BİR ABD SENATÖRÜNÜN TARTAKLANMASI"

Her iki partiden milletvekilleri Padilla'ya yönelik müdahaleyi eleştirdi. Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski, Kongre Binası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada Senatör Padilla'ya yönelik müdahaleyi "yanlış" ve "iğrenç" olarak nitelendirdi.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato kürsüsünde yaptığı konuşmada olayı kınayarak, "Az önce midemi bulandıran bir şey gördüm. Bir ABD senatörünün tartaklanması. Neler olup bittiğine dair acil cevaplara ihtiyacımız var" dedi.

"GİZLİ SERVİS, ONUN BİR SALDIRGAN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ"

Olayın ardından İç Güvenlik Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada şunları söyledi:

"Senatör Padilla saygısız bir siyasi tiyatroyu tercih etmiş ve kendisini tanıtmadan ya da Senato güvenlik rozetini takmadan basın toplantısını yarıda keserek Bakan Noem'e doğru hamle yapmıştır. Bay Padilla'ya defalarca geri çekilmesi söylendi ve memurların tekrarlanan komutlarına uymadı. Gizli Servis, onun bir saldırgan olduğunu düşündü ve memurlar uygun şekilde hareket etti. Bakan Noem daha sonra Senatör Padilla ile bir araya gelerek 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi"

"BU YÖNETİMİ SORUMLU TUTACAĞIZ"

Salonda yaşananları anlatan ABD'li senatör, Donald Trump yönetimini toplumun anayasal haklarına saygı göstermemekle suçladı.

Padilla şu cümleleri kurdu:

"Orada barışçıl bir şekilde bulunuyordum. Bir noktada bir sorum vardı ve soruyu sormaya başladım. Bir anda salondan zorla çıkarıldım, yere yatırıldım ve kelepçelendim. Eğer bu yönetim bir senatöre sorduğu soruya böyle yanıt veriyorsa, Los Angeles'ta, California'da ve ülke genelinde çiftçilere, aşçılara, gündelik işçilere ne yaptıklarını hayal edebilirsiniz. Bu yönetimi sorumlu tutacağız."

Kendisine yönelik bir gözaltı ya da tutuklama işleminin olmadığını belirten Padilla, yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

BAKAN NOEM, PADİLLA'YI O ANDA TANIMADIKLARINI SAVUNDU

Öte yandan Fox News kanalına konuşan Bakan Noem, salona sivil kıyafetle gelen Demokrat Senatörü kimsenin o anda tanımadığını savundu.

Noem, "Kimse salona girdiğinde onun kim olduğunu bilmiyordu, olaylar olunca dışarı çıkarıldı ve kelepçelendi, kimliği ortaya çıkınca olay bitti." yorumunu yaptı.