Petrol
106.01
-0.24%
Euro
17.7506
0.21%
Dolar
17.4797
0.27%
Altın
960.43
0.09%
Borsa
2451
0.00%
Bitcoin
383.882
2.54%
BTXN Coin
7.53
3.71%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    ABD'de iki yıl sonra komadan uyandı: Saldırgan kardeşi çıktı

    ABD’nin Batı Virginia eyaletinde uğradığı saldırı sonucu iki yıl önce girdiği komadan uyanan 51 yaşındaki Wanda Palmer, kendisine saldıranın ağabeyi olduğunu söyledi.
    • 19.07.2022 - 08:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de iki yıl sonra komadan uyandı: Saldırgan kardeşi çıktı

    ABD’nin Batı Virginia eyaletinde iki yıl önce uğradığı saldırı sonucu girdiği komadan uyanan 51 yaşındaki Wanda Palmer, polise kendisine saldıranın 55 yaşındaki ağabeyi Daniel Palmer olduğunu söyledi.

    Saldırı nedeniyle beyin hasarı bulunan Palmer’ın konuşabildiği ve erkek kardeşini saldırgan olarak teşhis edebildiği aktarıldı.

    Dövülüp ölüme terk edildi

    Jackson County Şerif Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Palmer’ın Haziran 2020'de evinde dövüldükten sonra "ölüme terk edildiği” belirtilerek, Batı Virginia’daki New Martinsville'de bir hastanede komada olduğu aktarıldı.

    Açıklamada, Palmer'ın kardeşi Daniel Palmer'ın Cottageville yakınlarında kız kardeşini cinayete teşebbüsten tutuklandığı ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

    ABD de iki yıl sonra komadan uyandı: Saldırgan kardeşi çıktı #1

    Saldırganın kardeşi olduğunu söyledi

    Yerel basında yer alan haberlerde, Palmer’ın vahşice saldırıya uğradığı ifade edilerek, yetkililerin onu bulduklarında öldüğünü düşündükleri aktarıldı. Haberlerde ayrıca, Palmer’ın geçtiğimiz hafta komadan uyandığı ve yetkililerin polisle temasa geçtiği belirtildi.

    Palmer'in bir komşusunun saldırının olduğu gün polise Daniel Palmer'ı gördüğünü söylediği ancak o zaman yeterli delile ulaşılamadığı ve Daniel Palmer hakkında işlem yapılmadığı ifade edildi.

    ABD de iki yıl sonra komadan uyandı: Saldırgan kardeşi çıktı #2


    İlginizi Çekebilir

    Köln ile Milan arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası kullanıldı
    Dünyadan futbol

    Köln ile Milan arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası kullanıldı

    Tesla'nın yeni uygulaması, araçlardaki sorunları tespit edebiliyor
    Otomobil

    Tesla'nın yeni uygulaması, araçlardaki sorunları tespit edebiliyor

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir