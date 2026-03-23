ABD'de iniş yapan yolcu uçağı hizmet aracına çarptı

ABD'de Air Canada Express'e ait yolcu uçağının LaGuardia Havalimanı'na iniş sırasında yer hizmeti aracına çarptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
ABD havalimanında feci kaza..
New York şehrindeki LaGuardia Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İNİŞ SIRASINDA HİZMET ARACINA ÇARPTI
Air Canada Express'e ait yolcu uçağının iniş sırasında yer hizmeti aracına çarptığı anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
PİLOT VE YARDIMCI PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
Kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)