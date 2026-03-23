Ramazan Bayramı bilançosu: Meydana gelen kazalarda 31 can kaybı

Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan Bayramı coşkuyla kutlandı..

Okulların ara tatiliyle birleşen bayramı, memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düştü.

Ancak tatil için araçlarıyla yola çıkanların kurallara uymaması ve dikkatsizlik yine beraberinde kazaları getirdi.

İçişleri Bakanlığı, bayram tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarına ve denetimlere yönelik açıklama yaptı.

"2 BİN 753 TRAFİK KAZASI YAŞANDI, 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre; dört günlük Ramazan Bayramı tatili süresince ülke genelinde toplam 2 bin 753 trafik kazası meydana gelmiştir.



Meydana gelen kazalarda, bayram tatilinin birinci gününde 8, ikinci gününde 12, üçüncü gününde 4 ve dördüncü gününde 7 vatandaşımız olmak üzere toplam 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aynı kazalarda 4 bin 861 vatandaşımız ise yaralandı.

ÖLÜMLÜ KAZALARDA YÜZDE 29,5 AZALMA YAŞANDI

2023 ve 2026 yıllarına ait dört günlük Ramazan Bayramı tatili trafik verilerinin karşılaştırıldığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği riayet ve hassasiyetin etkisiyle ölümlü kaza sayısı 38’den 23’e gerileyerek yüzde 39,5 oranında, kaza yeri can kaybı ise 44’ten 31’e düşerek yüzde 29,5 oranında azalma gösterdi. Aynı dönemde yaralanmalı kaza sayısı 3 bin 85’ten 2 bin 730’a, yaralı sayısı ise 5 bin 594’ten 4 bin 861’e gerilerken; günlük ortalama can kaybı 11’den 7,75’e düşerek yüzde 29,5 oranında azaldı. Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimler ve farkındalık çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.