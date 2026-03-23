Binyamin Netanyahu: Herhangi bir anlaşmada çıkarlarımızı koruyacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarla ilgili video mesaj yayınladı.

Netanyahu, yayımladığı video mesajda, ABD Başkanı Donald Trump ile erken saatlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

"ANLAŞMA İSRAİL'İN ÇIKARLARINI GARANTİ ALTINA ALACAK"

Trump’ın, İsrail ve ABD ordularının elde ettiği askeri kazanımların bir anlaşmayla siyasi sonuca dönüştürülebileceğine inandığını aktaran Netanyahu, bu sürecin İsrail’in çıkarlarını garanti altına alacak şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

İsrail’in sahadaki operasyonlarına da değinen Netanyahu, İran ve Lübnan’a yönelik saldırıların sürdüğünü belirterek, “Füze programını ve nükleer programı sistematik biçimde tahrip ediyoruz” dedi. Açıklamasında Hizbullah’a yönelik operasyonların da devam ettiğini vurgulayan Netanyahu, örgüte “ağır darbeler” indirildiğini söyledi.

Netanyahu ayrıca, kısa süre önce iki nükleer bilim insanının etkisiz hale getirildiğini öne sürerek, İsrail’in bölgedeki askeri ve istihbari faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.