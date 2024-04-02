ABD'de İslamofobi şikayetleri 2023'te rekor kırdı Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yayınlanan rapor, ABD’de Müslüman ve Filistin muhalifi ile İslamofobi şikayetlerinin 2023 yılında rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

İHA

Dünya genelinde İslamofobi yükselişte...

ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Müslüman ve Filistinlilere karşı saldırılar ve ayrımcılığa ilişkin raporunu yayınladı.

CAIR verilerine göre, ABD’de 2023 yılında Müslüman ve Filistinlilere karşı saldırılar ve ayrımcılık, İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle artan İslamofobi ve ön yargıların da etkisiyle rekor seviyeye ulaştı.

2023'te yüzde 56 artış

Raporda, İslam muhalifi şikayetler geçtiğimiz yıla kıyasla 2023 yılında yüzde 56 artış göstererek 8 bin 61’e ulaştığı ve bunun da 30 yıl önce Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nin 30 yıl önce verileri kaydetmeye başlamasından bu yana en yüksek seviye olduğu kaydedildi. Ayrıca raporda, bu şikayetlerin 3 bin 600’ünün Ekim ve Aralık arasında olduğu aktarıldı.

CAIR'in raporunda, 2022'de kaydedilen düşüşünün ardından 2023'te “Müslüman muhalifi nefretin yeniden canlandığı” belirtildi.

Artışın nedeni İsrail ve Filistin olayları

2023'ün ilk 9 ayında İslam muhalifi olayların aylık ortalama 500 civarındayken, son çeyrekte aylık yaklaşık bin 200'e yükseldiği aktarıldı.

Raporda, “İslamofobi'nin yükselmesinin arkasında yer alan ilk neden ekim ayında başlayan İsrail ve Filistin olayları oldu.” ifadelerine yer verildi.

İslam muhalifi şikayetlerin göç ve sığınma, işte ayrımcılık, nefret suçları ve eğitim ayrımcılık alanlarında olduğu bildirildi.

İnsan hakları savunucuları da benzer şekilde, 7 Ekim’den bu yana İslamofobi, Filistin muhalifi ve antisemitizmde küresel bir artış olduğunu bildirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)