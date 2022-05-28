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    ABD'de kabin görevlisinin dişlerini kıran yolcuya hapis cezası

    Kabin görevlisi, maske ve emniyet kemeri için uyardığı yolcunun saldırısına uğradı. Mahkeme, saldırganla ilgili kararını açıkladı.
    • 28.05.2022 - 11:46
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    ABD'de kabin görevlisinin dişlerini kıran yolcuya hapis cezası

    Sacramento’dan San Diego’ya giden Soutwest Hava Yolları'na ait uçakta kavga çıkmış, yolculardan biri, yumrukla saldırdığı kabin görevlisinin iki dişini kırmıştı.

    ABD'de yaşanan olayın ardından mahkeme, maske ve emniyet kemerini takması konularında uyarılan saldırgan yolcu hakkındaki kararını verdi.

    Hapis ve para cezası

    Saldırgan tavırlar sergileyen kadın, 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca kabin memurunun zararını karşılamak için yaklaşık 26 bin dolar para cezası verildi.

    Federal Savcı Randy Grossman, mahkeme kararı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "yolcuların güvenliği için hayati bir görev yürüten kabin görevlilerine saldırılara müsamaha gösterilmeyeceğini" belirtti.

    ABD'de kabin görevlisinin dişlerini kıran yolcuya hapis cezası ViDEO

    "Hava yolcularına güçlü bir mesaj"

    AA'nın aktardığına göre, soruşturmadan sorumlu FBI Özel Ajanı Stacey Moy, kararın "hava yolcularına güçlü bir mesaj gönderdiğini" ve FBI'ın bu tür saldırıları yakından takip edeceğini söyledi.

    Saldırıda iki dişi kırıldı

    Mayıs 2021'de yaşanan olayda, aldığı darbe ile kabin görevlisi kadının iki dişi kırılmış ve yüzünde morluklar oluşmuştu.

    Olay anına ilişkin görüntülerin basına yansıması üzerine tepkiler büyümüştü.

    ABD de kabin görevlisinin dişlerini kıran yolcuya hapis cezası #1

    ABD de kabin görevlisinin dişlerini kıran yolcuya hapis cezası #2


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