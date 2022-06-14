ABD'de Kamala Harris'e eleştiri: Tam bir felaket

Harris'le ilgili "Kayda değer hiçbir şey yapmadı. Berbat derecelendirmeleri olan politik bir boşluk" denildi.

ABD Başkanı Joe Biden, söylemleri kadar ilerleyen yaşı nedeniyle de zaman zaman ön plana çıkıyor.

79 yaşındaki Biden, görev süresi 2024 yılında sona erdiğinde 81 yaşında olacak.

Biden, "Kadere son derece saygı duyan bir insanım. Sağlığım iyi olursa yeniden aday olurum." demişti.

"Biden'ın alternatifi Harris daha kötü"

New York Post gazetesinin "Demokratlar, Biden'ın yaşlanmasıyla kendilerini kandırıyor çünkü alternatifi Kamala Harris çok daha kötü" başlıklı analizinde, Biden'ın yaşı ve 2024'te yeniden aday olmasının önündeki engel hakkında konuşmaya karşı tabuların ortadan kalktığı belirtildi.

"Tam bir felaket"

Harris'in, Biden'ı desteklemeye çalışan Demokratlar için en iyi argüman olduğu belirtilerek, "İyi ya da kötü kayda değer hiçbir şey yapmamış olmasına rağmen, Başkan Yardımcısı olarak tam bir felaket." görüşüne yer verildi.

"Derecelendirmeleri berbat"

57 yaşındaki Harris'e sert eleştirilerin yöneltildiği Rich Lowry imzalı yazıda, "O, sadece Biden'ın sıkıntılarını değil, aynı zamanda politik bir figür olarak kendi derin ve içsel kusurlarını da yansıtan berbat derecelendirmeleri olan politik bir boşluk." denildi.

"Biden ile iyi ilişki kuramadı, kimlik siyaseti için seçildi"

Harris'in, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın güvenilirliğine sahip olduğu kaydedildi.

Joe Biden ile yakın ve güvenilir bir ilişki kurmayı başaramadığı belirtilen Kamala Harris'in, yürütmekte olduğu göreve kimlik siyaseti nedeniyle seçildiği aktarıldı.

Yazıda, "Bazı Demokratların, tüm kanıtlara rağmen, her şeyi Biden'ın genç gücüne (Harris) dayandırmak istemeleri anlaşılabilir bir durum." ifadesi kullanıldı.



