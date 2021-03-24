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    ABD'de kayıp kadın kanalizasyon çukurunda bulundu

    ABD'nin Florida eyaletinde, kanalizasyon çukurunda çıplak vaziyette bir kadın kurtarıldı.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 11:06
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    ABD'de kayıp kadın kanalizasyon çukurunda bulundu

    ABD'nin Florida eyaletine bağlı Atlantic Avenue kentinde itfaiye ekipleri, kaldırımı kırarak, kanalizasyon çukurundaki kadını merdiven yardımıyla çıkardı.

    Yapılan açıklamada, kurtarılan kadının, 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda günlerce yaşam mücadelesi verdiği ve yardım çığlıklarını yoldan geçenlerin duyduğu belirtildi.

    20 GÜNDÜR ARANIYORDU

    Polis, kurtarılan kadının 20 gündür kayıp olduğunu, kanalizasyon çukuruna nasıl düştüğünü ve mağdurun kaç gündür bu çukurda kaldığını tespit edebilmek için inceleme başlattıklarını duyurdu.

    Çıplak halde bulunan 40'lı yaşlardaki ismi açıklanmayan kadının, ciddi derecede kilo kaybı yaşadığı tespit edildi.

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