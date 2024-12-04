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DHA

ABD'de bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşanmıştı.

Ohio eyaletinde yaşayan Allexis Ferrell ağustos ayında sokaktan rastgele yakaladığı bir kediyi öldürdü.

Ferrell daha sonra öldürdüğü kediyi yedi.

KEDİYİ ÖLDÜRÜP YEDİ

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının ellerinde ve yüzünde kan izleri olduğu görüldü.

Yaşananların ardından cani şahıs hakim karşısına çıktı.

1 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ferrell, hayvana acı çektirme, işkence yapma ve öldürmek suçundan pazartesi günü 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.