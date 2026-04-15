Yemen'de şiddetli yağışların yol açtığı selde can kaybı 22'ye yükseldi

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Taiz Yerel Yönetimler Bakanı Bedr Baselma başkanlığında düzenlenen komite toplantısında vilayet genelinde sel felaketinin yol açtığı hasara ilişkin raporlar görüşüldü.

Baselma, sel felaketinde 22'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin kayıp veya yaralandığını, yüzlerce evin hasar gördüğünü ve 12 binden fazla ailenin yerinden edildiğini belirtti.

Mart ayının son günlerinden bu yana altyapı, yollar, tarım arazileri ve ekonomik kaynaklarda ciddi hasar meydana geldiğini ifade eden Baselma, geniş çaplı insani müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

HALKIN YAŞADIĞI ZORLUKLAR DERİNLEŞTİ

Baselma başkanlığındaki hükümet heyeti sel hasarını yerinde incelemek üzere geçici başkent Aden'den Taiz'e gitmişti.

Uzun yıllardır süren çatışmalar nedeniyle altyapının zayıf olduğu Yemen'de sellerin etkisinin daha da arttığı ve temel hizmetlerin kırılganlığının bölge halkının yaşadığı zorlukları derinleştirdiği belirtiliyor.