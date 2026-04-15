A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre'ye yenildi

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2'nci Grup 3'üncü maçında İsviçre deplasmanına çıktı.

Grup maçlarına 3-0'lık Malta, 1-0'lık Kuzey İrlanda galibiyetleriyle başlayan Ay-Yıldızlılar, rakibine 3-1 kaybetti.

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 49'uncu ve 75'inci dakikalarda Aurelie Csillag ile 80'inci dakikada Viola Calligaris attı.

Türkiye'nin tek sayısı 52'nci dakikada Ebru Topçu'dan geldi.

SIRADAKİ MAÇ YİNE İSVİÇRE'YLE

Ay-Yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sinop Şehir Stadyumu'nda İsviçre'yi konuk edecek.

5 Haziran 2026 tarihinde Pendik Stadı'nda Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak olan milliler, 9 Haziran'da Malta ile deplasmanda karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, puan sıralamasına göre 2027 FIFA Dünya Kupası'na gidebilmek için iki tur play-off karşılaşması oynayacak.