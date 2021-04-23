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    ABD'de Kongre baskını soruşturmasında en az 100 kişi daha gözaltına alınabilir

    ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, en az 100 kişinin daha gözaltına alınabileceği belirtildi.
    • AA
    • 23.04.2021 - 06:04
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 06:08
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    ABD'de Kongre baskını soruşturmasında en az 100 kişi daha gözaltına alınabilir

    ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan tarihi Kongre baskınının ardından soruşturma devam ediyor.

    100 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINABİLİR

    Soruşturmayı yürüten federal savcılar, soruşturma kapsamında bugüne kadar 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını vurgulayarak, "Soruşturma devam ediyor ve hükümet en az 100 kişinin daha gözaltına alınarak, bu kişilere suç isnat edilmesini bekliyor." ifadesine yer verildi.

    Söz konusu soruşturmanın, ABD tarihindeki en büyük soruşturmalardan biri olabileceğine işaret edilen açıklamada, bunda hem sanıkların hem de delillerin çokluğunun etkili olabileceği kaydedildi.

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    5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, önceki Başkan Donald Trump halkı isyana teşvik suçlamasıyla azil istemiyle yargılanmış ancak Senato'daki oylamada aklanmıştı.

    ABD de Kongre baskını soruşturmasında en az 100 kişi daha gözaltına alınabilir #1

    ABD de Kongre baskını soruşturmasında en az 100 kişi daha gözaltına alınabilir #2

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