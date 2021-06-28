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    ABD'de köpek balığı, sörfçüye saldırdı

    Köpek balığı saldırısında bacağından yaralanan sörfçü, hastanede tedavi altına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 11:50
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    ABD'de köpek balığı, sörfçüye saldırdı

    ABD'de 39 yaşındaki adam, denizde hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

    Kaliforniya eyaletinde sörf yapan kişi, köpek balığının saldırısına uğradı.

    Polis yetkilileri, söz konusu kişinin sağ bacağının yaklaşık 2 metre boyundaki köpek balığı tarafından ısırıldığını söyledi.

    10 DERİN KESİK OLUŞTU

    Tek ısırıkta sağ uyluğun arka tarafında yaklaşık 10 derin kesik olduğu bildirildi. "Sörfçü, görgü tanıklarının yardımıyla kıyıya yüzerek geri dönmeyi başardı." denildi.

    Hastanede tedavi altına alınan sörfçü, daha sonra taburcu edildi. Yetkililer, köpekbalığı saldırılarının nadir görülen bir olay olduğunu, ancak dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

    ABD de köpek balığı, sörfçüye saldırdı #1

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