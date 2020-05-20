ABD'de korona ölümleri 1 milyonu aşabilir

Ülkede koronavirüs verilerine ilişkin gerçek rakamların daha yüksek olduğunu belirten uzmanlar, "Amerikalıların yüzde 20'si enfekte olacak." tahmininde bulundu.

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayısı bakımından merkez üssü haline gelen ABD'ye ilişkin korkutan bir tahmin yapıldı.

Washington Üniversitesi Ezcacılık Fakültesi Politika ve Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, mevcut sosyal mesafe kuralları aylarca uygulamada kalsa bile, 2020 sonunda koronavirüsten ölenlerin sayısının 3 katına çıkacağını ortaya koydu.

Karşılaştırmalı sağlık sonuçları bağlamında yapılan araştırma, koronavirüs semptomları gösteren hastaların yüzde 1,3’ünün virüsten öldüğünü ve bunun kötü bir grip mevsiminde gripten ölenlere oranla 13 kat daha yüksek olduğunu gösterdi.

350 BİN İLA 1.2 MİLYON ARASINDA...

Araştırmada görevli sağlık ekonomisti Anirban Basu, koronavirüsün bulaşma gücü ve öldürme oranıyla ilgili sonuçları basın açıklamasıyla duyurdu.

Basu, "Eğer enfeksiyon ölüm oranı doğruysa, virüs sosyal mesafe kısıtlamaları gevşetilmeden önceki oranlarda yayılmaya devam etse bile, yıl sonunda 350 bin ila 1.2 milyon arasında Amerikalının koronavirüsten yaşamını yitireceği anlamına gelir.'' ifadelerini kullandı.

GRİP KADAR YAYILIRSA YARIM MİLYON ABD'Lİ ÖLEBİLİR

Ölüm sayısının sadece çok ciddi halk sağlığı önlemleri ile azaltılabileceğini ifade eden Basu, "Aksi takdirde virüs, ABD nüfusunun yüzde 10’unu enfekte edebilen tipik bir grip kadar yayılması durumunda, yaklaşık yarım milyon Amerikalıyı öldürebilir." şeklinde uyarıda bulundu.

GERÇEK RAKAMLAR ÇOK DAHA YÜKSEK

ABD’de resmi rakamlara göre, 1,5 milyondan fazla virüs vakasının görüldüğünü ve 90 binden fazla kişinin öldüğünü anımsatan Basu, virüsün gerçek etkilerinin bu rakamlardan daha yüksek olduğunu söyledi.

Ülkedeki 33 eyaletinin, 116 değişik bölgesindeki vakaların incelendiği araştırmada, koronavirüs vakalarında hastalığı hafif belirtilerle geçirmiş veya hiç belirti göstermemiş kişilerin teste tabi tutulmadığı, bundan dolayı elde edilen rakamların gerçekten çok daha düşük olduğu ifade edildi.

"AMERİKALILARIN YÜZDE 20'Sİ ENFEKTE OLACAK"

Virüsün gripten çok daha bulaşıcı olduğu vurgulanan araştırmada, sosyal mesafe kurallarının gevşetilmesi durumunda tipik bir gribe göre çok daha fazla kişinin koronavirüse yakalanacağı öngörülürken, elde edilen veriler ışığında, yıl sonuna kadar Amerikalıların yüzde 20’sinin virüsten enfekte olacağı tahmininde bulunuldu.

ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

1 milyon 570 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede 93 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.