ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 128 bin 451'e çıktı

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 290 artarak, 128 bin 451'e yükseldi.

ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 509 artarak 2 milyon 637 bin 892'ye ulaştı.

290 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 290 artarak, 128 bin 451'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi; 1 milyon 345 bin 470 vakayla Brezilya, 641 bin 156 vakayla Rusya ve 550 bin 395 vakayla Hindistan izliyor.