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    ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 197 bini geçti

    Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1128 arttı.
    • AA
    • 12.09.2020 - 17:24
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    ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 197 bini geçti

    ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

    Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 50 bin 366 artışla 6 milyon 639 bin 386'ya ulaştı.

    197 BİN 473 ÖLÜM

    Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1128 artarak 197 bin 473'e çıktı.

    Ülkede koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 3 milyon 918 bine ulaşırken, yapılan test sayısı 90 milyona yaklaştı.

    ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR

    En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 66 bin 470 vakayla Hindistan, 4 milyon 283 bin 978 vakayla Brezilya izliyor.

    ABD genelinde ise 755 bin 714 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 686 bin 471 vakayla Teksas ve 658 bin 381 vakayla Florida takip ediyor.

    Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 109 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

    ABD de koronadan ölenlerin sayısı 197 bini geçti #1

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