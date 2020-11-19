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    ABD'de koronavirüs 2 bin 130 can daha aldı

    ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 130 artarak 256 bin 445'e yükseldi.
    • AA
    • 19.11.2020 - 18:06
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    ABD'de koronavirüs 2 bin 130 can daha aldı

    Koronavirüs salgınında ABD'de can kayıpları artmaya devam ediyor.

    Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 186 bin 647 artışla 11 milyon 882 bin 927'ye çıktı.

    BİR GÜNDE 2 BİN 130 ÖLÜM

    Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 130 artarak 256 bin 445'e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 169 bini, toplam test sayısı 173 milyonu geçti.

    Ülkede en çok vaka 1 milyon 130 bin 292 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 67 bin 308 vakayla Kaliforniya ve 905 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

    New York, 34 bin 105 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

    koronavirüs vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 963 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 947 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

    ABD de koronavirüs 2 bin 130 can daha aldı #1

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