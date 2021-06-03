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    ABD'de koronavirüs aşısı olana silah hediye

    ABD'de koronavirüs aşısı olana silah hediye

    ABD'nin Batı Virginia eyaletinde koronavirüs aşısı olanlara çekilişle silah hediye edilecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 07:40
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 08:43
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    ABD'de yavaşlayan koronavirüs aşılama faaliyetlerini hızlandırmak için çeşitli ödüller ve çekilişler ile halkın aşılanması sağlanmaya çalışılıyor.

    Batı Virginia Valisi Jim Justice, halkı aşıya teşvik için düzenlenen çekilişte hediyeler arasına silah da koydurdu.

    KAMYONDAN SİLAHA BİRÇOK HEDİYE VERİLECEK

    Babalar Günü'nde yapılacak teşvik piyangosunda, 1 milyon dolarlık para ödülünün yanı sıra, katılımcılara kamyon ve silah gibi alışılmadık hediyeler dağıtılacak. 5 özel av tüfeği ve 5 özel pompalı tüfek yapılacak çekilişle kampanyaya katılanlara verilecek.

    ABD de koronavirüs aşısı olana silah hediye #1

    ABD de koronavirüs aşısı olana silah hediye #2

    ABD de koronavirüs aşısı olana silah hediye #3

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