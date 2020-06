ABD'de koronavirüs bilançosu 118 bini aştı

Ülkede salgın nedeniyle bir günde 474 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 118 bin 339'a yükseldi.

Koronavirüsün merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de, bilanço artıyor...

Ülkedeki güncel verilere göre, salgın nedeniyle son 24 saate 474 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam can kaybı 118 bin 339 oldu.

BİR GÜNDE 20 BİN 734 VAKA

Ülkedeki vaka sayısı da son 24 saatte 20 bin 734 artarak, 2 milyon 183 bin 598'e ulaştı.

ABD'yi 891 bin 556 vakayla Brezilya, 545 bin 458 vakayla Rusya ve 344 bin 788 vakayla Hindistan takip ediyor.

NEW YORK'TA 30 BİN 952 ÖLÜM

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu koruyor.

New York'ta şimdiye kadar 405 bin 139 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 952 kişi hayatını kaybetti. New York'u 170 bine yakın vakayla New Jersey ve 155 binden fazla vakayla Kaliforniya takip ediyor.

ABD'de koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 25 milyon 268 bini ve iyileşen sayısı da 890 bini geçti.