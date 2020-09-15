ABD'de koronavirüs bilançosu 199 bin 148 oldu

ABD'de koronavirüs bilançosu 199 bin 148 oldu

Ülkede koronavirüs sebebiyle bir günde 586 kişi daha yaşamını yitirdi.

Koronavirüs salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olan ABD'de bilanço 199 bin 148'e ulaştı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte salgın nedeniyle 586 kişi daha hayatını kaybetti.

BİR GÜNDE 39 BİN 663 VAKA

Vaka sayısı da 39 bin 663 artışla 6 milyon 751 bin 48'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 28 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 92 milyon 905 bini aştı.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 948 bin 992 vakayla Hindistan, 4 milyon 349 bin 544 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 765 bin 779 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 697 bin 735 vakayla Teksas ve 665 bin 730 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 128 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.