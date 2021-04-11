ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 562 bine yaklaştı

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 709 artarak 561 bin 783'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 66 bin 653 artarak 31 milyon 151 bin 904'e yükseldi.

TOPLAM SAYI 561 BİN 783'E YÜKSELDİ

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 709 artarak 561 bin 783'e çıktı.

California 3 milyon 696 binden fazla vaka ve 60 bin 384 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 825 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 118 binden fazla vakayla Florida izliyor.

66 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 117 milyondan fazla kişiye ilk doz, 70 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 445 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 358 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 351 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 209 binden fazla ölümle Meksika izliyor.