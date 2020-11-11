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    ABD’de ‘koronavirüs öldürme makinesi’ geliştirildi

    Mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir ‘koronavirüs öldürme makinesi’ geliştirildiği, fiyatının da 28 bin lira olduğu belirtildi.
    • DHA
    • 11.11.2020 - 07:19
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 08:58
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    ABD’de ‘koronavirüs öldürme makinesi’ geliştirildi

    ABD’nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh kenti merkezli elektronik şirketi Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir ‘koronavirüs öldürme makinesi’ geliştirdiğini duyurdu.

    KISA SÜREDE ORTADAN KALDIRABİLİYOR

    Nanowave adı verilen bu teknolojinin, virüslerin ve mikropların yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede ortadan kaldırabildiği ifade ediliyor.

    3 METREDEN UZAĞA İTEBİLİYOR

    Cihaz, 300 litreye kadar hava çeken ve koronavirüs içermeyen havayı sistemden 3 metreden fazla uzağa itebilen dört motordan oluşuyor.

    ABD’de ‘koronavirüs öldürme makinesi’ geliştirildi İZLE

    28 BİN LİRAYA SATILIYOR

    Nanowave’in, ABD'de birim başına 3 bin 450 dolara (28 bin TL) satıldığı duyuruldu.

    ABD’de ‘koronavirüs öldürme makinesi’ geliştirildi #1

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