ABD’de koronavirüs vakaları 1 milyonu geçti

ABD’de korona virüs vaka sayısı 1 milyon 10 bin 507'ye yükseldi.

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan, 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de salgının bilançosu giderek artıyor.

ABD’de toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aşarak, 1 milyon 10 bin 507'ye yükseldi.

ABD’de son 24 saatte 872 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 56 bin 803’e ulaştı.

EN AĞIR BİLANÇALOLU İKİ EYALET: NEW YORK VE NEW JERSEY

Ülkede koronavirüs salgınından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunan New York’ta ise toplam vaka sayısı 3 bin 233 kişi artarak, 298 bin 4’e ulaştı. New York’ta son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 337 kişi artarak, 22 bin 623’e yükseldi.

New York’un ardından salgından en fazla etkilenen eyalet olan New Jersey’de toplam vaka sayısı 2 bin 150 kişi artarak, 111 bin 188’e ulaştı. New Jersey’de hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 106 kişi artarak, 6 bin 44’e yükseldi.