ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 165 bin 620 oldu

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 165 bin 620 oldu

Koronavirüs nedeni ile ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 528 arttı. Ölü sayısı 165 bin 620'ye yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), koronavirüs salgınlarında can kaybının en çok görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 49 bin 265 artarak 5 milyon 201 bin 57'ye ulaştı.

165 BİN 620'YE ÇIKTI

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 528 artarak 165 bin 620'ye çıktı.

Ülkede koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 2 milyon 664 bini, test yapılanların sayısı 65 milyon 453 bini geçti.

ABD'Yİ BREZİLYA VE HİNDİSTAN TAKİP EDİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 35 bin 582 vakayla Brezilya, 2 milyon 226 bin 229 vakayla Hindistan izliyor.

CALİFORNİA EN ÇOK ETKİLENEN EYALET

ABD genelinde ise 563 bin 21 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 532 bin 806 vakayla Florida ve 510 bin 101 vakayla Teksas takip ediyor.