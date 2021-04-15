ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 564 bin 387'ye yükseldi

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 912 artarak 564 bin 387'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 75 bin 739 artarak 31 milyon 423 bin 436'ya yükseldi.

SAYI 912 ARTTI

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 912 artarak 564 bin 387 oldu.

California 3 milyon 708 binden fazla vaka ve 60 bin 717 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 840 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 141 binden fazla vakayla Florida izledi.

76 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 123 milyondan fazla kişiye ilk doz, 76 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 14 milyon 74 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 673 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi, 361 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 210 binden fazla ölümle Meksika izliyor.