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    ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı

    ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 23 bin 810'a yükseldi.
    • 18.07.2022 - 18:43
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    ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı

    Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı, 89 milyon 549 bin 744'e çıktı.

    Can kaybı 1 milyonu aştı

    Ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 23 bin 810'a yükseldi.

    Eyaletler bazında Kaliforniya 10 milyon 367 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 7 milyon 310 binden fazla vakayla Teksas ve 6 milyon 614 bini aşkın vakayla Florida izledi.

    Kaliforniya, can kaybında da 92 bin 784 ile ilk sırada bulunurken, Teksas'ta 88 bin 859, Florida'da ise 76 bin 489 kişi hayatını kaybetti.

    222 milyona yakın kişiye ikinci doz uygulandı

    Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 83,3'üne en az bir doz, yüzde 71,3'üne iki doz aşı uygulandı.

    Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 49,7'sine hatırlatma dozu yapıldı.

    Ülkede 260 milyondan fazla kişiye ilk doz, 222 milyona yakın kişiye ikinci doz, 107 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

    ABD de Kovid-19 dan ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı #1


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